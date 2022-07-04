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В Тбилиси состоялась научно-практическая конференция «Биологические угрозы и наше будущее». Одним из основных предметов обсуждения стала биологическая лаборатория имени американского сенатора Ричарда Лугара.

Строительство лаборатории началось в 2004 году, то есть через год после прихода к власти Саакашвили в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси. Объект был построен и оборудован на основе рамочного соглашения, подписанного между правительствами США и Грузии.

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Центр Лугара начал функционировать в 2013 году, при финансовой поддержке США. Общий объем инвестиций составляет около 350 миллионов долларов США. В рамках программы в Грузии была создана также сеть лабораторий по «биобезопасности».

МИД России не раз обращал внимание на деятельность исследовательского центра имени Лугара, утверждая, что под крышей этого учреждения действует медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США, одним из направлений деятельности которого является изучение опасных инфекционных болезней.

Участники конференции обратили внимание на актуализацию темы лаборатории Лугара во время СВО РФ на Украине. С трибуны конференции было процитировано недавнее заявление ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Михаила Александрова, предложившего выделить «пару крылатых ракет» для лаборатории в Тбилиси в случае отказа в допуске российских специалистов в объект.

Было обращено внимание также на заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова:

«В регионе дислокации Центра Лугара особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками».

Ссылаясь на данные сайта Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), Кириллов утверждает, что происходит смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах. В том числе из Грузии на территорию ряда субъектов РФ.

Один из спикеров конференции, Виктор Кусиани подчеркнул, что биологические лаборатории, предположительно направленные, против России, представляют также угрозу и для самой Грузии, где время от времени происходят вспышки разного рода инфекционных заболеваний, не имевших место до открытия лаборатории имени Лугара.

На конференции было заявлено о создании неправительственной общественной организации под названием «Антилаб-Грузия», основной целью которой станет изучение биологических угроз, исходящих от американских биологических лабораторий, функционирующих на территории Грузии. Целью НПО также является информирование общества о деятельности этих лабораторий и переход к прозрачности или же закрытию упомянутых объектов.

В работе конференции принимали участия ученые, врачи, биологи, а также юристы, журналисты и активисты общественных организации.

Участников конференции из Афини приветствовал один из основателей международной коалиции по запрещению разработок и распространения биологического оружия Айнур Курманов.