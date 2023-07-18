В Киеве плачутся: Запад принуждает к консервации. Пошло прощупывание почвы

Анатолий Лапин.  
18.07.2023 10:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Запад боится эскалировать войну на Украине, потому будет принуждать страну к консервации конфликта.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад боится эскалировать войну на Украине, потому будет принуждать страну к консервации конфликта. Об...

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По мнению Карасева, недавние высказывания бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Киев мог бы отказаться от части территорий в обмен на членство в НАТО – это зондирование почвы, проверка, как к этому отнесется население.

«Украина будет заниматься военным давлением – не продолжением войны в нынешнем виде, а военным давлением, военным сдерживанием, а мы будем заниматься эконмическим сдерживанием России. Сейчас ситуация консервируется, они не хотят продолжения войны, ее пролонгации, они хотят ее консервировать и принуждать Украину постепенно к мирному урегулированию. Боятся новой эскалации, потому что тогда нужно и им тоже вовлекаться все больше в это…

Кто вчера, один из спикеров, близких к власти, заявил о том, что мы можем обменять НАТО на эти территории. НАТО в обмен на территории. Это может быть зондаж, прощупывание мнений со стороны власти, потому что могут такой выбор сделать. Что можно в этой ситуации, когда вы потеряли территории, что вы можете предложить, например, офису, если вас будут принуждать к мирному урегулированию и выходу из активных боевых действий – перевода войны в холодную войну», – заявил Карасев.

Напомним, что накануне в СМИ появилась информация о том, что администрация США направила в Киев проект будущего финансирования Украины, согласно которому военная помощь сократится в семь раз, а финансовая — в пять.

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