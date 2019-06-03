03.06.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Россия, Украина, Экономика, Энергетика
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В Киеве призывают отказаться от стокгольмских денег в пользу «Газпрома»

Украине стоит задуматься над предложением «Газпрома», согласного продлить транзитный контракт в обмен на отказ от судебных претензий.

Об этом в киевском еженедельнике «Зеркало недели» пишет генеральный директор ООО «Нефтегазстройинформатика» Леонид Униговский.

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Он напоминает, что контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» на транспортировку газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года, и, по сути, переговоры о новом «транзитном» договоре сегодня не ведутся.

«Газпром» связывает дальнейшие переговоры с отказом Украины не только от требований по новому иску «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже, но и с результатами уже выигранного НАКом арбитражного спора». «Требование категоричное. Но если сопоставить размер выигранного в Стокгольмском арбитраже (2,5 млрд долл.) и размер возможного, на мой взгляд, нового выигрыша в 1–2 млрд с ежегодными поступлениями в течение десяти лет хотя бы по 1,5 млрд долл. по возможному новому «транзитному» контракту с «Газпромом», то над этим предложением стоит задуматься», – полагает Униговский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские юристы и эксперты обеспокоены решением апелляционной инстанции, дающему основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража.

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