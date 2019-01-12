В Киеве стыдят Трампа – не хочет воевать за Украину!

12.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина внесла самый большой вклад в безопасность США и всего мира, отказавшись после распада СССР от ядерного оружия (на самом деле, у Киева не было денег на его содержание, – ред.), а Запад взамен не хочет воевать за ее независимость.

Об этом в эфире житомирского телеканала C-TV заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас создаем иллюзию, что имеем огромную поддержку на Западе. Не имеем мы огромной поддержки на Западе. Запад однозначно сказал, что он не будет воевать за Украину. Хоть даже и Будапештским меморандумом мы отдели третий арсенал ядерного оружия. Мы укрепили Соединенные Штаты, оборонно, так, как никто не укреплял. 176 тяжелых стратегических ракет были направлены на Соединенные Штаты и теоретически они уничтожали эту страну. Украина, единственная страна в мире, которая сделала такой взнос в международную безопасность и в безопасность Соединенных Штатов. Но действующий президент не пойдет на конфронтацию с Россией, он хочет дружить с российским президентом», – заявил Смешко.

Ранее командор ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что блок НАТО не будет воевать с Россией даже за Прибалтику, страны которой являются членами Альянса.