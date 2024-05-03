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Украинские олигархи не интересуются войной, и даже не думают отдавать часть своих состояний на нужды ВСУ.

Об этом на канале киевской телеведущей Натальи Мосейчук заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается наших олигархов. В России, мы знаем, есть ЧВК «Поток», и другие. Все эти, короче, их кошельки, они понаделали свои ЧВК, вместо вагнеровских. И они все вкладываются в победу, потому что понимают, что это же их возможность грабить русский народ. А у нас, знаете ли, олигархи даже не заинтересованы сохранить свое право грабить украинский народ. Вот нет, например, бригады Коломойского, который мог бы сказать: «пусть с тюрьмы, но вложил туда миллиард». Или там полмиллиарда. Где бригада Ахметова, который говорит: «Я вот дал им полмиллиарда долларов. Вот вы мне говорите – я пиарюсь, но полмиллиарда зашло, что эта бригада может скупить все мавики на планете, просто чтобы Россия их не могла купить», – причитал Карась.

«А если посчитать, например, нам надо сейчас 100 тысяч мобилизованных, пусть они будут получать 100 тысяч зарплаты, хотя такого не будет, но за 12 месяцев это 3 миллиарда долларов. Это если топ-20 украинского «Форбс» дадут одну шестую [своих состояний], то дыра закроется. А если сделать дополнительную награду? Потому что российский мобик сейчас получает больше, чем украинский», – возмутился неонацист.