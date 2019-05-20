В Москве нашли объяснение дурным знакам на церемониях украинских президентов

20.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Падение удостоверения президента Украины во время инаугурации Владимира Зеленского – дурной знак и камень в огород качества проведения официальных мероприятий в стране.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил ведущий программы, журналист Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаки нехорошие. Упало (удостоверение – прим. ред.). Шутки шутками, но это есть. Оп – и обратно подняли. А надо было сначала посидеть на «рукописи», знаете, как у артистов: если рукопись уронил, то это плохая примета, надо на ней посидеть.

Вы меня, конечно, извините, мои милые украинские друзья, объясните мне пожалуйста, почему у вас всё через пятую точку? Ну почему вы не можете ничего нормально провести? То у вас солдаты падают, то у вас здесь внесли штандарт президента в дверь. Ну хоть одну церемонию вы красиво можете провести?» – иронизировал Соловьёв.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее, комментируя «дурной знак» на инаугурации Зеленского, один из экспертов отметил, что дурной знак был еще в 89-м году, когда Украина приняла закон о языках, а всё остальное – следствие.