В Москве объяснили, почему Зеленского до сих пор не поразила ракета
Объявление Владимира Зеленского в розыск в России является одним из этапов подготовки принуждения Украины к миру.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В кои-то веки наши делают грамотно. Это же о том, что у Зеленского истекает конституционный срок. То есть с 20 мая он нелегитимен. И наши постепенно копят основания для того, во-первых, почему все эти швейцарские инициативы – это не то, что нужно принимать, потому что непонятно, с кем мы разговариваем.
Он больше не глава государства по закону, он у нас разыскивается за совершение преступлений. Так что наши вот так аккуратно, грамотно окапываются накануне очередной ситуации принуждения к миру», – сказал Чадаев.
Тем не менее, он подчеркнул, что наносить ракетные удары по Зеленскому и его окружению, скорее всего, не будут.
«Его полезность для противника в нынешней ситуации отрицательна. В принципе, это токсичный актив, который непонятно куда девать. Если бы я был на их стороне и думал за их штабы, я бы сказал, что проблема номер один – это Зеленский. Идеально было бы, чтобы его русские убили, ему бы повесили на флаг, как мёртвого героя, который отдал свою жизнь за свободу Украины. Потому что в живом виде он уже превратился в абсолютно нестерпимое обременение», – подытожил политолог.
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