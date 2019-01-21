В Одессе прогремел взрыв
На территории одесского ресторана «Арт-Шат» в Ванном переулке произошел взрыв. ЧП случилось в момент, когда мимо проходил известный в городе бизнесмен, собственник строительной компании Олег Невзоров.
Об этом сообщает одесский ресурс «Думская», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Издание отмечает, что самодельное взрывное устройство состояло из металлической трубки, начиненной порохом. Мощность заряда составляла порядка 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
Еще один одесский ресурс «Таймер» отмечает, что в мине не было поражающих элементов, потому бизнесмен не пострадал. Досталось лишь его товарищу, который получил небольшую рану.
«Пострадавшему на месте была оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчина отказался»», – говорится в сообщении.
По данным издания, правоохранители склоняются к версии, что таким образом бизнесмена хотели запугать и покушение было лишь имитацией.
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