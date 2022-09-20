В Польше ухудшается отношение к беженцам с Украины, – социологи

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Новости Украины

Газета «Мысль польская» комментирует социологический опрос французской компании Ipsos, зафиксировавший постепенное падение поддержки приема беженцев с Украины в Польше по сравнению с весной.

Тогда поддержка украинской иммиграции была на 3% выше (65%), в том числе сильная поддержка 18% (сейчас она упала до 14%), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы наблюдаем медленную тенденцию, указывающую на появление опасений, связанных с изменением национального состава Польши. Вероятно, это связано с увеличением количества конфронтационного поведения приезжих из Украины, хотя обычно это скрывается СМИ, а также с последующими сообщениями об их довольно требовательном отношении», – говорится в публикации.

Газета прогнозирует:

«Можно предположить, что изменение тренда – пока незначительное – станет более заметным. На него будут влиять кризисные явления, которые, похоже, уже никто не отрицает. Снижение уровня жизни из-за конфликта в Украине и помощи, которую власти оказывают гражданам этой страны, несомненно, приведут к изменению отношения. Вопрос лишь в его времени и масштабах… По мере обнищания нынешнего среднего класса из-за надвигающейся волны кризиса отношение поляков к Украине и приему переселенцев/иммигрантов может существенно измениться. Поляки, похоже, замечают связь между проукраинской политикой элиты и состоянием собственного кошелька. Чем больше опустеют эти кошельки, тем больше граждане начнут задавать себе и политикам непростые вопросы».

Интересно, что иммигрантам с Украины среди поляков хуже относятся молодые женщины. Причина в том, что украинки представляют для них конкуренцию. Зачастую они разбивают семьи.

«Последняя волна украинской иммиграции состоит в основном из женщин. Хотя точных данных на этот счет нет, мы знаем, что украинцам, которых власти в Киеве рассматривают как пушечное мясо, гораздо труднее въехать в Польшу. В то же время есть сообщения о том, что украинки разбивают семьи. Ожидается, что этот процесс будет усиливаться по мере продолжения войны; все больше и больше украинцев будут гибнуть на фронте, оставляя одиноких вдов. Женская конкуренция будет для польских женщин дополнительно опасна из-за гораздо более консервативной и менее феминизированной системы ценностей, которой придерживается большинство приезжих на Востоке».

Также отчетливо видны различия в отношении к иммиграции из Украины среди представителей разных классов. Рабочие видят угрозу в наплыве приезжих. А вот руководители и владельцы бизнеса наоборот заинтересованы в прибытии дешевой рабочей силы.