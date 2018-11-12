В школах на Львовщине отменяют занятия из-за новой вспышки кори

12.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

По данным Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины, за неделю во Львовской области зарегистрировали 489 случаев заболевания корью. На данный момент, приостановлено обучение в четырех школах области, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Тимко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Уже второй год подряд в это время мы имеем увеличение больных корью. В течение года, мы фиксировали 150-160 случаев заболевания корью, то последние три недели это около трехсот больных. Сейчас приостановлено обучение в четырех школах области”, – уточнила главный эпидемиолог области Наталья Тимко.

“Во Львовской области за неделю (01.11-07.11) зарегистрировано 489 случаев кори, в том числе 373 детей до 17 лет, что составляет 76,3%, среди взрослых – 116 случаев (23,7%). На прошлой неделе – 299 случаев, увеличение на 190 случаев. Больше всего случаев зарегистрировано в возрастной группе 5-9 лет. 78% больных детей не имеют прививок против кори”, – отметили в областном лабораторном центре.

С диагнозом “корь” госпитализировали в инфекционные стационары области 323 человек, в том числе 235 детей до 17 лет.

По информации лабораторного центра, за последнюю неделю зарегистрировано 10 вспышек в общеобразовательных школах: город Львов – 5, город Стебник, город Турка, Пустомытовский, Яворовский, Самборский районы – по 1. Заболели 46 детей, из которых госпитализировали 16.

Напомним, с начала этого года от осложнений, связанных с корью, в Украине умерли 15 человек. Ранее “ПолитНавигатор” сообщал, что при министре-американке Ульяне Супрун количество украинцев с корью приблизилось к антирекорду за все годы независимости