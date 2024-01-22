В соцсетях бурно обсуждают видео конфликта «Ахмата» с военной полицией

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В Сети вторые сутки обсуждают появившееся видео из Мелитополя, где запечатлено, как группа военнослужащих с Кавказа напала на сотрудников военной полиции, несущих дежурство на посту.

ЧП произошло в тёмное время суток, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В городе недалеко от торгового центра, на блокпосту были остановлены два внедорожника с вооружёнными людьми кавказской наружности. Постового смутило отсутствие срока действия выданного документа на автомобиль. В ответ находящийся в салоне мужчина агрессивно ответил, что бумага бессрочная, и вообще он является командиром.

После чего на улицу выскочили его вооруженные подчиненные, и началась драка. Командира нападавших быстро идентифицировали. Утверждается, что это командир батальона «Восток Ахмат» с позывным «Асхаб» Ваха Хамбулатов (на фото).

Запись ожидаемо вызвала возмущение. Например, вот как по поводу произошедшего резко высказался военкор Юрий Котенок.

«Это не просто хамство отдельно взятого Хамбулатова в отношении военнослужащих, исправно несущих службу и пытающихся как раз пресечь беспредел. Это вызов прямой, это подмена властных полномочий и плевок на таких же людей в форме и с оружием в руках. Как будто мы перенеслись на 20 лет назад. Чистейшая «ичкерийщина», которая перекочевала уже на просторы Малороссии. Это именно те защитники, которым доверено защищать людей Русского мира? Это, правда, так? Или мы что-то упустили в происходящем?» – написал Котенок в своём блоге.

Его возмущение разделяет участник СВО Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый»:

«В этом вопросе меня возмущает только одно – безнаказанность. Никому другому бы, подобная выходка с рук не сошла. Не сошла она и бывшим сотрудникам ЧВК «Вагнер», которые задержали людей перевозивших наркотики. Они отправились в СИЗО. Неужели данным персонажам все это сойдет с рук? Чем они привилегированны?».

В свою очередь, помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов отметил, что инцидент произошёл ещё летом этого года (на заднем фоне видна листва на деревьях).

«Поскольку инцидент произошел еще летом, а опубликован только сейчас, речь идет о некой политической игре, на которую данное видео должно повлиять. Реакция общественности в данном случае более чем предсказуема, будет мощнейшая волна возмущения и ксенофобии. Я бы предложил всем, кто видел этот ролик, аккуратно делать выводы. Если ролики публикуют, значит, это кому-то нужно. Это манипуляция общественным мнением, для целей, неизвестных широкой общественности», – написал Живов.

Близкая к «Ахмату» волонтер Анастасия Кашеварова подтвердила, что запись ЧП старая, а стороны конфликта якобы давно успели помириться: Ваха Хамбулатов позже принёс извинения, и претензий не осталось.

«Ситуация была летом 2023 года. Она давно решена, стороны примирились, пожали друг другу руки. Это мне сказали, как в военной полиции, так и в Ахмате. Я была свидетелем таких ситуаций, правда, до мордобоя там не доходило. И тут дело не в национальном факторе… Это очень частый конфликт между военными и теми, кто занимается порядком в тылу… И знаю ряд случаев и видела видео, когда военная полиция избивала ребят из «Ахмата», из «Барса», из 27 бригады, так что тут вопрос не в национальности. А в том, что инструкцию дали, а если у новоприбывшего в инструкции не прописана какая-либо ситуация, или он тупо следует инструкции, не пытаясь ее переложить на военное время, то и начинается конфликт – одним срочно ехать надо, а другие тормозят, мирно не могут договориться, лезут все стороны в бутылку – и драка сразу», – написала Кашеварова.