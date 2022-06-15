В США признали, что санкции не бьют по России

Новости Украины

Американские санкции не смогли нанести моментальный удар по экономике России – ее население практически не почувствовало влияние этих мер, сохранив на руках большое количество валюты и рублей.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Байден, мой президент, в свою предвыборную кампанию сказал, что введет санкции из ада, как только придет в Белый дом. Как только он пришел в Белый дом, он снял санкции с «Северного потока». Санкций недостаточно – мы сегодня все равно видим, что Россия торгует нефтью, что России санкции не покрывают газ, что Россия получает миллиард долларов в день с этого. Как по мне, это не санкции. Он таким образом может вести войну бесконечно, потому, что говорят, миллиард долларов она стоит в день, и миллиард долларов он получает. А то, что там народ кушает какашки – это неважно, в России это привыкли, народ не будет бунтовать из-за этого. Поэтому он может бесконечно – бабы еще нарожают и деньги мы ему даем. Я считаю, что санкции недостаточны, санкции эти заработают, – я разговаривал с экономистами, они говорят, что санкции заработают к сентябрю-декабрю, когда почувствуются эти санкции серьезно. Но сегодня у народа, у людей в России много долларов, много денег, и они не чувствуют эти санкции так сильно. Поэтому, я считаю, что недостаточно, эти санкции должны были чувствовать сразу, моментально, как Иран, например, почувствовал эти санкции», – заявил Табах.