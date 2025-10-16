В США призвали диктатора Зеленского быть очень осторожным с «Томагавками»

США намерены контролировать использование Украиной американских ракет «Томагавк», передача которых Киеву находится в стадии обсуждения.

Об этом, ссылаясь на высокопоставленного военного чиновника, учавствовашего в переговорах о поставках ракет,  сообщает Financial Times.

«В случае одобрения ракеты могут быть поставлены относительно быстро, а американские субподрядчики помогут в их эксплуатации. Это устранит необходимость в длительной подготовке украинских солдат и позволит Соединённым Штатам сохранить контроль над выбором целей и другими вопросами», — сказал источник.

Отмечается, что США хотят быть уверены в том, что потенциальные обстрелы российских позиций со стороны Украины не приведут к эскалации.

При этом бывший заместитель помощника министра обороны США Джим Таунсенд считает, что Киеву придется обращаться с этими ракетами бережно, поскольку много их поставить не получится.

«Если мы и передадим «Томагавки», то это будет небольшая партия, а это значит, что Зеленскому придется обращаться с ними очень осторожно», — сказал Таунсенд.

А вот эксперт подконтрольного украинскому диктатору Национального института стратегических исследований Николай Белесков говорит, что для «достижения желаемого эффекта» Украине необходимо не менее 100 «Томагавков» в месяц.

При этом опрошенные FT аналитики сошлись на том, что США смогут поставить на Украину лишь 20–50 ракет «Томагавк».

«Всего у США 4150 таких ракет. Из 200 заказанных с 2022 года, 120 уже развернуты, а Пентагон запросил ещё 57 в бюджете на 2026 год», – описывает положение дел с ракетами издание.

