В США призвали диктатора Зеленского быть очень осторожным с «Томагавками»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США намерены контролировать использование Украиной американских ракет «Томагавк», передача которых Киеву находится в стадии обсуждения.

Об этом, ссылаясь на высокопоставленного военного чиновника, учавствовашего в переговорах о поставках ракет, сообщает Financial Times.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В случае одобрения ракеты могут быть поставлены относительно быстро, а американские субподрядчики помогут в их эксплуатации. Это устранит необходимость в длительной подготовке украинских солдат и позволит Соединённым Штатам сохранить контроль над выбором целей и другими вопросами», — сказал источник.

Отмечается, что США хотят быть уверены в том, что потенциальные обстрелы российских позиций со стороны Украины не приведут к эскалации.

При этом бывший заместитель помощника министра обороны США Джим Таунсенд считает, что Киеву придется обращаться с этими ракетами бережно, поскольку много их поставить не получится.

«Если мы и передадим «Томагавки», то это будет небольшая партия, а это значит, что Зеленскому придется обращаться с ними очень осторожно», — сказал Таунсенд.

А вот эксперт подконтрольного украинскому диктатору Национального института стратегических исследований Николай Белесков говорит, что для «достижения желаемого эффекта» Украине необходимо не менее 100 «Томагавков» в месяц.

При этом опрошенные FT аналитики сошлись на том, что США смогут поставить на Украину лишь 20–50 ракет «Томагавк».