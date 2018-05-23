23.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В США украинец бросил петарду и стал виновником пожара, уничтожившего 20 тысяч гектаров леса

Суд в США обязал подростка с украинскими корнями покрыть более $36,6 млн за неосторожное обращение с огнем, ставшее причиной крупного лесного пожара в 2017 году, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Как следует из опубликованных документов окружного суда штата Орегон, на момент совершения преступления мальчику было 15 лет. Отмечается, что он бросил пару петард, одна из которых и стала причиной пожара, уничтожившего почти 20 тыс. га леса.

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Родители юноши в 2000 году переехали в США из Одессы. Отец работал поваром, а мать была домохозяйкой.

Подросток может выплатить сумму не полностью, но прекратить выплаты он сможет только через десять лет. Также он должен отработать 1920 часов в Службе охраны лесов США, написать письма с извинениями 152 людям, а также в адрес ряда городов, ведомств, парков.

В декабре 2017 года крупнейший в истории Калифорнии пожар унес жизни 15 человек и разрушил более 1 тыс. домов в Санта-Барбаре и Вентуре. Власти эвакуировали несколько тысяч человек. Губернатор Джерри Браун заявил, что пожары стали нормой для штата.