В Запорожье спешно готовятся к боям с российскими войсками

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Новости Украины

В областном центре Запорожье украинские власти активно готовятся к обороне города от ожидающегося российского наступления, людям разъясняют алгоритмы действий, необходимых во время войны, а подразделения фольксштурма ( т.н. «теробороны») «совершенствуют свою военную подготовку, готовясь к боям с агрессором».

Об этом говорится в опубликованной в Телеграм сводке от украинской администрации Запорожской области за сутки.

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«Запорожье работает и продолжает готовиться к обороне, а патрульная полиция и полиция охраны выполняют задачи по обеспечению общественного порядка. (…) В Запорожье активно ведется разъяснение людям алгоритмов действий, необходимых во время войны, а подразделения ТрО совершенствуют свою обучение, готовясь к боям с агрессором, оттачивают навыки стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов, тактической медицины и одновременно несут службу по охране и обороне важных объектов и ключевых путей на подступах к Запорожью», – говорится в сообщении.

Как указали в украинской администрации, на Запорожском направлении противник «вел артиллерийские обстрелы подразделений наших войск по всей линии столкновения, пытаясь улучшить свое тактическое положение».

Напомним, на сегодняшний день из пяти районов Запорожской области четыре находятся под преимущественным контролем российских войск и пророссийской военно-гражданской администрации. Под контролем Киева остается самый густонаселенный район области в котором расположен сам город Запорожье.