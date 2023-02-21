Визит Байдена в Киев был лишь символическим, а не содержательным – американский дипломат

Визит американского президента Джо Байдена в Киев, который состоялся накануне, не был чем-то выдающимся.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это символический способ подчеркнуть продолжающуюся приверженность Соединенных Штатов помощи Украине в этой войне. И это естественная кульминация в той политике, которую администрация проводила перед вторжением и во время него. Это не усиление политики, хотя можно это назвать и усилением, раз уж президент появился в Киеве.

Но это не демонстрирует какое-то большое ее изменение. Политика всего лишь соответствует вызову. Администрация сделала и делает довольно много, но, учитывая размеры задачи, этот объем сделанного едва соответствует этой задаче. Эти действия предотвратили победу Кремля в Украине, и это важно.

Если бы мы не сделали все то, что было сделано за прошедшие 12 с лишним месяцев, то Украина все равно не была бы полностью захвачена, но Россия контролировала бы гораздо большую территорию, чем сейчас», – считает Хербст.