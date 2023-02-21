Визит Байдена в Киев был лишь символическим, а не содержательным – американский дипломат
Визит американского президента Джо Байдена в Киев, который состоялся накануне, не был чем-то выдающимся.
Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это символический способ подчеркнуть продолжающуюся приверженность Соединенных Штатов помощи Украине в этой войне. И это естественная кульминация в той политике, которую администрация проводила перед вторжением и во время него. Это не усиление политики, хотя можно это назвать и усилением, раз уж президент появился в Киеве.
Но это не демонстрирует какое-то большое ее изменение. Политика всего лишь соответствует вызову. Администрация сделала и делает довольно много, но, учитывая размеры задачи, этот объем сделанного едва соответствует этой задаче. Эти действия предотвратили победу Кремля в Украине, и это важно.
Если бы мы не сделали все то, что было сделано за прошедшие 12 с лишним месяцев, то Украина все равно не была бы полностью захвачена, но Россия контролировала бы гораздо большую территорию, чем сейчас», – считает Хербст.
Он посчитал, что прорывом было бы предоставление Украине большего количества наступательных вооружений и дальнобойных ракет.
«Мы должны сделать именно то, что Украина просит нас сделать. То есть послать ей более продвинутые вооружения, которые до сих пор мы отказываемся посылать. Это должно включать самолеты F-16, оружие более дальнего радиуса действия, например, системы АTACMS, бьющие на 300 километров, а также отправку большего числа танков. И не каким-то медленным путем, а способом, которым возможно эти танки доставить туда этой весной, а не к концу года или началу следующего», – сказал дипломат.
Спасибо!
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