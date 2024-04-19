«Включение Украины в ЕС невозможно» – киевский политолог 

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Европейский союз находится в глубоком кризисе, а принятие Украины в свои ряды станет для него самоубийством.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Членство в НАТО – это самое малое, что сейчас может быть на кону. Европа сегодня переживает очень острый кризис именно как проект ЕС. Включение Украины в нынешнюю Европу невозможно. Почему Россия говорит: «Ни в коем случае не включать Украину в НАТО, а в Европейский союз пускай вступают»? Россия чудесно понимает, что сейчас ЕС не примет Украину. А если и примет, то это будет фактором такой дестабилизации ситуации внутри Европы… Украина потребует огромного количества ресурсов на восстановление, на включение в единый экономический процесс, на то, чтобы подтянуть социальные процессы к европейским, и прочее. Это просто станет фактором, который будет детерминировать нестабильность самой Европы. Под аплодисменты Великобритании, мечтающей развалить Евросоюз, и под ухмылку США, которые сейчас попросту превращают его в придаток американской политики», – сказал Бондаренко.