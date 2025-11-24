Во имя ВСУ! В Киеве призывают к запредельной «свидомости» – с отказом от всех импортных продуктов

Раздражает, что украинские товары не могут конкурировать с импортными европейскими производителями, у которых есть все условия и нет блэкаутов.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил украинский экономический эксперт Олег Пендзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Раздражающий фактор – это импорт. Мы должны понимать, что когда сюда приезжает, например, польский сыр или сыр с европейских стран, там блэкаутов нет, там большие дотации наших европейских партнёров в аграрном секторе ЕС. И оно приезжает к нам на полки и начинает активно конкурировать с нашим производителем, у которого есть блэкауты. В большой мере может быть компенсатором украинский кэшбек, 10% по товарам, находящимся в программе продовольствия, вернут. Но когда мы говорим об иных условиях, то мы должны понимать, что если мы купим украинский товар, даже если он будет немного дороже, мы поддержим человека, который потом заплатит налоги, с которых, в том числе, будут финансироваться ВСУ», – агитировал Пендзин.