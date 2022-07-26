«Вот это темп!»: Россия мгновенно наладила производство высокоскоростных лифтов для высотных зданий

26.07.2022  19:17 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, ЖКХ, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Экономика


Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), принадлежащий «Дом.РФ», запустил серийное производство лифтов, предназначенных для высотных зданий.

Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), принадлежащий «Дом.РФ», запустил серийное производство лифтов, предназначенных для высотных зданий....

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«Новые подъемники предприятия будут востребованы при возведении зданий, в том числе жилых домов высотой до 140 метров – это около 40 этажей. Такие лифты смогут поднимать до 1,6 тысячи килограммов. На данный момент производственная мощность завода достигает 12 тысяч единиц продукции в год», – говорится в сообщении.

Производимые лифты будут двигаться со скоростью до 2,5 метра в секунду.

Уже выполняется первый заказ – речь идет о высокоскоростном лифте для нового многофункционального научно-образовательного корпуса МГТУ имени Баумана.

«Вот это темп! Всего 4 недели назад – 28 июня из России ушел последний производитель лифтов для высотных домов – Kone (Финляндия). До этого приостановили отгрузки американцы Otis и немцы ThyssenKrupp. Китайцы и турки поставки не наладили.

Встал вопрос, теперь вообще не проектировать дома выше 25 этажей? Остановить стройку? В Москве уже чуть ли не половина новых домов выше 30 этажей, а есть и выше 50. А что, если вся промышленность будет в таком темпе замещать все санкционные лакуны? Через год проснемся в другой стране», – прокомментировал новость экономист Никита Кричевский в своем ТГ-канале.

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