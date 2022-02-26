ВС РФ освободили русло Северо-Крымского канала точечным взрывом

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Новости Украины

Российские военные в результате контролируемого подрыва уничтожили дамбу на Северо-Крымском канале, которая блокировала поставку воды на полуостров.

Видеозапись освобождения канала опубликована российской телекомпанией «Звезда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне глава республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что в результате подрыва украинскими националистами моста с задвижками, без воды оказались и жители Херсонской области, но специалисты Минобороны РФ решат этот вопрос. Крым же сможет принять воду из канала через 7-10 дней.

«Проинспектировали состояние Северо-Крымского канала. Канал в состоянии отвратительном. Националисты подорвали мост и сами местные жители говорят, что из-за того, что подорвали мост, воды не будет в Херсонской области. Спасибо коллегам из Минобороны, сейчас будем решать вопрос так, чтобы и Крым, и Херсонская область были с водой. Мы-то уже потерпим, если 7-10 дней нужно будет подождать. Решения будут найдены. Так что Крым будет с водой и Херсонская область тоже будет с водой», – заявил Аксенов. «Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал, – написал в своем telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. – Работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается», – добавил он.

Система Северо-Крымского канала, построенная в 1954 году, преследовала две цели – обеспечить степной Крым пресной водой и избавить устье Днепра от подтопления во время ледохода. Каждую весну лишнюю воду через систему гидроузлов Каховского водохранилища спускали в канал, перегоняя в наливные водохранилища Крыма до 1,7 миллиарда кубов воды. Из них для питьевых нужд уходило 240 миллионов кубометров. Остальное шло на рыборазведение и полив.

В 2014 году, несмотря на договоренности с Госагентством водных ресурсов Украины, подачу воды в канал заблокировала сначала временная, а, затем, постоянная дамба. Инициаторами ее возведения стали крымчане, избравшиеся в Верховную Раду – Андрей Сенченко и Рефат Чубаров. Последний, к тому же, был первым зампредом нелегального крымско-татарского меджлиса. Они настаивали, что кубометр пресной воды для Крыма должен стоить не 16 копеек, как было договорено, а 3 евро за куб.