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Новости Украины

Большая часть 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидирована на подступах к Бахмуту.

О кадровых проблемах в рядах подразделения ВСУ, действующего на этом участке фронта, сообщается в Telegram-канале «Рыбарь». Продвижение здесь обеспечивают штурмовые отряды «ЧВК Вагнера», бойцы которой ранее проломили оборону противника в Попасной.

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Кадровый голод в украинской армии наблюдается не только на уровне рядовых бойцов, но и среди командного состава. По этой причине в районе поселений Кодема и Семигорье бойцы ВСУ и отряды теробороны устроили перестрелку друг с другом, сообщают местные источники.