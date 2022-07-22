Вучич обещает продолжить продавать оружие за рубеж

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Сербия продолжит продавать оружие другим странам, несмотря на недавнее крушение в Греции украинского самолета, перевозившего сербское оружие для Бангладеш.

Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, во время экскурсии в Доме охраны в Топчидере на выставке достижений военной промышленности Сербии с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси Вучич заявил журналистам, что «не понимает вопроса, почему Сербия продает оружие».

«Мы продаем, чтобы иметь более высокие зарплаты и пенсии. И мы продолжим продавать в Бангладеш, на Кипр, в Того и Сенегал любому, кто является авторизованным конечным пользователем», — сказал глава государства.

Он также прокомментировал визит главы венгерской дипломатии Петера Сийярто в Москву, где тот обсудил с возможность поставки дополнительного объема российского газа.

«Сербия ничего не имеет против этой встречи, но я мог бы многое сказать о том, как все относились к Сербии [когда самолет с главой МИД РФ не пустили в Белград]. Мы не являемся частью ЕС. Легко разглагольствовать о ком-то, кого они считают маленьким и удивляться, как этот маленький человек может быть жестким и вести независимую политику. Такое лицемерие может вас волновать, но к нему стоит привыкнуть», — сказал Вучич.

Его также спросили, будет ли он запрашивать у Москвы дополнительные объемы газа, поскольку после встречи с Сийярто Лавров сказал, что Россия рассмотрит возможность увеличения поставок газа в Венгрию.

«Я просил дополнительные объемы газа и в прошлом году, просил несколько раз, иногда учитывали, иногда нет. Я благодарю их за все», — заявил Вучич.

На данный момент Белград заключил договор на дополнительные 500 миллионов кубометров голубого топлива из Венгрии. Оно начнет поступать в газовую систему страны уже осенью.

Ранее в Греции разбился самолет с украинским экипажем, перевозившим оружие из Сербии.