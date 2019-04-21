Введет ли Порошенко военное положение?
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко формально еще может инициировать объявление военного положения, но на деле после своего поражения он уже не способен ничего сделать и не будет иметь необходимой для этого поддержки в Раде.
Об этом в эфире интернет-канала Klymenko Time заявил экс-замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Портнова, Порошенко уже является уходящей фигурой, которая не сможет объединить вокруг себя парламент.
«Формально он будет иметь те же полномочия, что и раньше, но политически этого человека уже не существует. Это вопрос набора вещей. Военное положение нельзя ввести указом президента, оно должно быть имплементировано решением парламента. Это значит, если кто-то захочет захватить власть, то должно быть 226 депутатов, которые должны будут согласиться на решение СНБО, подписанное президентом в указе о введении военного положения.
Это значит, для этого должны быть созданы военные условия, для этого должно что-то такое произойти, что все должны будут объединиться вокруг Порошенко. Думаю, в этом случае все должны будут объединяться вокруг нового президента, нужно будет очень быстро провести инаугурацию… Я не верю ни во что, что может сейчас реализовать Порошенко», – заявил Портнов.
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