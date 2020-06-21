21.06.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Выборы, Сербия
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Выборы в Сербии: Блок Вучича лидирует, бойкот прозападной оппозиции провалился


Избирательные участки на сербских выборах закрылись в 20:00 по местному (21:00 по Московскому) времени, и после обработки почти половины голосов оглашены первые результаты.

Об этом сообщил государственный канал РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По состоянию на 21:00 (22:00 по Москве) обработаны 43,7% бюллетеней. По предварительным итогам, уверенно лидирует президентский блок «Александр Вучич – За наших детей» (63,4%), следом с большим отрывом идет блок «Ивица Дачич – СПС (Социалистическая партия Сербии – ред.) – ЕС (Единственная Сербия – ред.) – Драган Маркович Палма» (10,3%), далее блок «Александар Шапич – победа для Сербии» – 3,9%. Остальные партии пока не добирают необходимые 3% голосов для прохождения в Народную скупщину. Однако впереди еще оставшиеся почти 60% бюллетеней, и результаты для других политических сил вполне могут изменится.

Однако уже сейчас можно констатировать, что пропрезидентский блок, как и прогнозировалось ранее, составит в парламенте уверенное большинство.


По данным ОБСЕ, своим избирательным правом в ходе недавних выборов воспользовались 57,8% сербских граждан.

И это означает, что затея внесистемной прозападной оппозиции с бойкотом выборов, чтобы впоследствии признать их нелегитимными и раскачать в стране новый майдан, – провалилась.

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