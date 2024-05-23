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Компания «Яндекс» даже после смены собственников продолжает прогибаться под Запад, в том числе, пособничая в насильственной румынизации Молдовы режимом Майи Санду. Так, портал Yandex при поиске перевода слов на молдавский язык автоматически навязывает «румынский».

Молдавский язык отсутствует и в опциях ручного набора в алфавитном порядке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Таким образом, компания «Яндекс» присоединяется к нарративу Румынии, а также гражданки этой страны, президента Молдовы Майи Санду об «отсутствии молдавского языка».

Молдавский язык древнее современного румынского. Первый официальный документ на молдавском языке известен с 16-го века, а в 17-м веке молдавские летописцы Григоре Уреке и Мирон Костин написали первые труды о молдавском языке. В начале 18-го века выдающийся молдавский господарь и просветитель Дмитрий Кантемир написал работы «О языке молдаван» и «О молдавской азбуке».

В Румынии, которую образовали княжество Валахия и западная часть Молдавского княжества (восточная часть княжества, Бессарабия, вошла в 1812 году в состав России по Бухарестскому договору), проевропейская элита предприняла усилия для создания отдельного литературного языка путём перевода его на латинскую графику, удаления из него достаточной части славянских слов и насыщение языка латинизмами.

Именно с 19-го века Румыния продвигала нарратив о существовании единого румынского народа и языка. Однако даже в годы румынской оккупации Бессарабии 1918-1940 и 1941-1944 гг. возникала проблема непонимания этого во многом искусственного языка коренными молдаванами.

В послевоенном Советском Союзе, во многом усилиями советского лингвиста – специалиста по романским языкам Владимира Шишмарёва молдавский язык был подогнан под стандарт литературного румынского. К концу 80-х годов ХХ века можно было говорить о едином языке, особенно после перевода молдавского языка на латинскую графику на территории правобережной Молдовы. Тем не менее, молдаване продолжают называть свой язык молдавским, как называли его их деды и прадеды. Многие молдаване старшего поколения продолжают писать на молдавском с помощью кириллицы.

Название языка имеет важное символическое значение. В Болгарии и Северной Македонии пользуются одним и тем же языком, но в одной стране его называют болгарским, в другой – принципиально – македонским. Единый сербскохорватский литературный язык после распада Югославии в разных её государствах называют сербским, хорватским, черногорским и боснийским.

Существующий официально люксембургский язык совпадает с диалектами немецкого языка. Отказ от названия собственного языка, таким образом, приобретает политическое значение с расчётом на перспективу отказа от независимости страны, как в случае с политической элитой Молдовы.

Единственный регион, где официально существует молдавский язык на традиционной кириллической графике – это Приднестровская Молдавская Республика. Приднестровский государственный университет – единственное учебное заведение, где существует кафедра молдавской филологии.