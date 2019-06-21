За неимением Путина и Медведева Лукашенко вручил орден «настоящему мужику» Кадырову

21.06.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил сегодня орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову.

Об этом сообщает официальный сайт президента РБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: «Он настоящий мужик: пообещал – сделал». Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы до сих пор увидели в Беларуси, которых ты освободил. Ты действительно не просто друг – ты брат для меня, для нашего народа. Ты действительно заслужил как человек, который принес нашему народу, а не только отдельным людям, большое счастье. А для меня это огромный подарок», – сказал Лукашенко.

Указ о награждении Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов Александр Лукашенко подписал еще в августе 2018 года. В феврале 2018 года Кадыров помог освободить военного техника Вячеслава Качуру, который 7 лет находился в плену в Ливии.

Кадыров прибыл в Минск на открытие Европейских игр. Александр Лукашенко на саммите ШОС в Бишкеке лично приглашал на открытие президента РФ Владимира Путина, но он не приедет. Ожидается присутствие премьер-министра России Дмитрия Медведева, но у него встреча с Лукашенко не запланирована.