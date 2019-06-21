За неимением Путина и Медведева Лукашенко вручил орден «настоящему мужику» Кадырову
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил сегодня орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову.
Об этом сообщает официальный сайт президента РБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: «Он настоящий мужик: пообещал – сделал». Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы до сих пор увидели в Беларуси, которых ты освободил. Ты действительно не просто друг – ты брат для меня, для нашего народа. Ты действительно заслужил как человек, который принес нашему народу, а не только отдельным людям, большое счастье. А для меня это огромный подарок», – сказал Лукашенко.
Указ о награждении Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов Александр Лукашенко подписал еще в августе 2018 года. В феврале 2018 года Кадыров помог освободить военного техника Вячеслава Качуру, который 7 лет находился в плену в Ливии.
Кадыров прибыл в Минск на открытие Европейских игр. Александр Лукашенко на саммите ШОС в Бишкеке лично приглашал на открытие президента РФ Владимира Путина, но он не приедет. Ожидается присутствие премьер-министра России Дмитрия Медведева, но у него встреча с Лукашенко не запланирована.
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