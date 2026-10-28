Британская армия должна быть готова к прямому противостоянию с Россией через 1000 дней.

Об этом заявил в эфире телеканала «4 News» заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я говорю, что мы должны быть готовы к войне через тысячу дней, это не просто цифра, а оценка НАТО относительно готовности России к войне с альянсом… Мы должны опережать наших противников в области инноваций и наращивания потенциала», – сказал Стритинг.

Он принялся стращать население:

«Мы не стремимся к конфликту с Россией, у нас нет претензий к российскому народу. Но мы должны чётко осознавать угрозу, исходящую от Путина.

Он вторгся в суверенную страну. Он говорит, что не хочет войны с НАТО, и я бы с радостью поверил ему на слово, если бы за несколько дней до российского вторжения он не заявлял, что не хочет войны с Украиной.Так что, простите, но я не верю президенту Путину на слово и со всей серьёзностью отношусь к своей обязанности готовиться к худшему вместе с союзниками по НАТО», – сказал чиновник.