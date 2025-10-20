«Заморозка» наступления крайне опасна для российской государственности в будущем – Пилько

Руководство США так и не выдвинуло никаких приемлемых для России предложений.

Об этом в эфире радио «Комсомольска правда» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп уже заявил, что он настаивает на заморозке конфликта безо всяких условий, то есть на третьих Минских соглашениях. С американской стороны никаких иных предложений публично не было, кроме предложения заморозить конфликт по линии фронта.

А заморозка конфликта – это новая война через несколько лет. Мы это проходили уже на Минских соглашениях. Причем война на куда более худших для России условиях», – отметил Пилько.

Он подчеркнул, что сейчас Россия имеет преимущество над Западом, потому что её промышленность отмобилизована.

«Так вот, мы дадим возможность остановиться, отдохнуть, за несколько лет наладить военную промышленность.

А если военная промышленность НАТО заработает по тому же образцу, они будут производить в несколько раз больше нас. Мы воюем с самым мощным в истории человечества военным альянсом. В какой-то степени они попали в неприятную ситуацию: не могут одновременно сами перевооружаться, Украину снабжать и запасы делать.

А новая война, которая неизбежно случится после заморозки в течение нескольких лет, будет общеевропейская. И мы не избежим полной мобилизации, ни закрытия границ, ни перевода страны в военное положение.

Так что выбор прост. Или добиваем сейчас, или имеем запредельные проблемы, которые могут пошатнуть основы нашей государственности», – добавил политолог.

Пилько заметил, что после заморозки не отменят санкции, не перестанут «прессовать теневой флот» и вооружать Украину.

