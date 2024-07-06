Запад растерял своё могущество – боль украинского телегея

Вадим Москаленко.  
06.07.2024 23:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Русофобия, Украина


Страны западного блока больше не имеют серьёзных экономических рычагов воздействия на Россию или представителей Глобального Юга.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил известный нетрадиционной ориентацией телеведущий-русофоб Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока больше не имеют серьёзных экономических рычагов воздействия на Россию или представителей...

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«Последние годы нам доказали, что мировая экономика изменилась. Запад не имеет такого экономического инструмента, который уничтожит экономику вражеской страны.

Это показала и история с Ираном, и с Россией. Если ты имеешь экономические связи со странами Глобального Юга, Запад не имеет действенных экономических инструментов, чтобы тебя остановить. Это реальность», – сказал Портников.

«А мы эту реальность никогда не просчитывали. Мы говорили: «Вот, если бы запад в 2014 году ввёл «санкции из ада», всё бы остановилось». Большинство из них введены, но ничего не остановилось.

Потому что выяснялось, что экономики Китая и Индии достаточно, чтобы ты продолжат существовать. В российской экономике ничего катастрофического не происходит», – признал украинский телегей.

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