10.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Коррупция, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Зе-команда отдала торговлю лекарствами на откуп иностранным корпорациям


Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление, которое позволяет иностранным корпорациям «Crown Agents Limited» и «United Nations Development Programme» осуществлять закупки медицинских препаратов в обход публичных тендеров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В соответствии с пунктом 19 части пятой статьи 3 Закона Украины «О публичных закупках» Кабинет Министров Украины постановляет:

Утвердить перечень специализированных организаций, которые будут осуществлять закупки товаров и услуг в 2020 году, который прилагается», – говорится в документе.

В перечне «специализированных организаций» числятся всего две иностранные корпорации – «Crown Agents Limited» и «United Nations Development Programme».


«Идею отдать закупку лекарств на аутсорс – ключевое достижение соросят в рамках медицинской реформы.

Международные организации на свое усмотрение проводят все процедуры и не обязаны отчитываться об использовании средств.

Вот именно поэтому в Украине сейчас нет лекарств, а те, которые закупаются, очень часто с просроченными датами.

Как так можно за копейки уничтожать свою страну? Неужели эти слуги не понимают, какие будут последствия после их необдуманных поступков?» – прокомментировал Журавко.

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