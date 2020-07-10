Зе-правительство демонстративно отказалось бороться с бедностью в стране

10.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине наступил глубокий социальный, политический и экономический кризис: большинство населения не поддерживают политику Киева, парламент никак не одобрит программу действий Кабмина, а правительство не собирается бороться с бедностью.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила заместитель спикера Верховной рады Елена Кондратюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что власть не осознаёт всей серьёзности угроз и глубокого экономического, социального и политического кризиса, который приближается. Это как сознательное пренебрежение коронавирусом – некоторые вообще не признают, что он существует. Так же и наша власть.

Есть некоторые симптомы, на которые уже нельзя не реагировать. По некоторым исследованиям, уже около 60% человек считают, что страна движется не в том направлении. Это признак приближающегося политического кризиса. Один из наибольших кризисов в том, что парламент дважды не поддержал программу деятельности правительства», – отметила она.

Также Елена Кондратюк подчеркнула, что украинское руководство не имеет достойной программы по преодолению бедности.

«Меня также очень волнует ещё один вопрос, на который правительство и парламент не дают надлежащего ответа – это внимание и уважение к бедным людям, отсутствие эффективных мероприятий, направленных на уменьшение бедности. Вы знаете, что, по прогнозам ООН, уровень бедности на 2020 год может достичь 10%. И мне кажется, что это наибольший вызов для страны и власти», – резюмировала депутат.

Напомним, ранее аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский сообщил, что Киев собирается оправдать пандемией коронавируса бедность, за чертой которой по данным ООН живут более 60% украинцев.