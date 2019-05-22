Зеленский хочет бросить народу кость, посадив Порошенко

22.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Новый президент Украины Владимир Зеленский хочет дать ход уголовному делу против своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил директор департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков, по словам которого, нынешнее уголовное дело против Порошенко не случайно.

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«Все это готовилось задолго до инаугурации, но до нее не могло быть запущено в дело. Юридически оформлено. Господин Коломойский — не из тех людей, который прощает пощечины — и Порошенко он, разумеется, ничего не простил. Если заокеанские партнеры не вмешаются — дело получит дальнейший ход», – прогнозирует политолог.

Он полагает, что вслед за Порошенко может последовать ряд фигур, которые так запятнали себя при Порошенко, что ни затаиться, ни перейти на сторону Зеленского им не удастся.

«Зеленский же пришел на этой волне. А, когда он получит большинство в Верховной раде или хотя бы собственную коалицию, он окажется в рамках, в которые сам себя загнал. Это рамки «всенародно избранного президента». И фишку борьбы с коррупционерами, вообще с «прогнившими элитами» ему придется использовать , пока это будет возможно — но вряд ли долго… Основной посыл этим делом против Порошенко направлен даже не депутатам — народу, который за нового лидера проголосовал. Такая кость должна была быть брошена», – убежден Бычков.

Как сообщал ПолитНавигатор, Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против Порошенко за попытку свержения конституционного строя.