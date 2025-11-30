Зеленский отправил на заклание всю украинскую делегацию в Швейцарии – генерал Кривонос
Чем бы ни завершились украино-американские переговоры в Швейцарии, Зеленский уже готов переложить всю ответственность на делегацию.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп играет в свою игру, и проблемы Украины его меньше всего интересуют. Его интересует остановка войны, а Украина для него – лишь разменная монета. Эти 28 пунктов – просто профанация, многие пункты – пророссийские месседжи.
У меня вызывает большой вопрос численность и состав делегации. Мне кажется, это очередная манипуляция со стороны нашей власти. Потому что большинство её членов – это силовики», – сказал Кривонос.
«И в любой момент Зеленский скажет: «Это не я, а те, кто был в составе делегации». А это представители военных, ГУР, СБУ. Это очередная манипуляция, когда первые лица юридически никак не причастны к принятию определённых решений.
Поэтому не завидую тем, кто сейчас в составе делегации. Это профессиональное перекладывание ответственности за принятие решений. Зеленский никогда сам не принимал ни одного решения, потому что понимает, что рано или поздно придёт ответственность. А он скажет: «Это не я», – подытожил укро-генерал.
