Зеленский отправил на заклание всю украинскую делегацию в Швейцарии – генерал Кривонос

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чем бы ни завершились украино-американские переговоры в Швейцарии, Зеленский уже готов переложить всю ответственность на делегацию.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трамп играет в свою игру, и проблемы Украины его меньше всего интересуют. Его интересует остановка войны, а Украина для него – лишь разменная монета. Эти 28 пунктов – просто профанация, многие пункты – пророссийские месседжи. У меня вызывает большой вопрос численность и состав делегации. Мне кажется, это очередная манипуляция со стороны нашей власти. Потому что большинство её членов – это силовики», – сказал Кривонос.