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Владимир Зеленский планирует в этом месяце представить свой план победы над Россией президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрису и Дональду Трампу.

«Я хотел показать план победы президенту Байдену, но решил сделать это после успеха в Курской области, поэтому не сделал этого раньше», – заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News.

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Хозяин Банковой подчеркнул, что план победы Украины основан на понимании того, как страна может добиться успеха в войне с Россией. По словам Зеленского, этот план зависит не от России, а от западных партнеров Украины и их готовности поддержать ВСУ.

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«Мы уважаем выбор американского народа и понимаем, что следующим президентом может стать либо Камала Харрис, либо Дональд Трамп. Это зависит от выбора американского народа. Поэтому я открыто заявил, что план победы во многом зависит от Соединенных Штатов». и поддержка президента, поэтому я рассмотрю этот план не только с Джо Байденом, но и с Камалой Харрис и Дональдом Трампом», – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что ему важно знать позицию кандидатов в президенты США относительно этого плана.

«Возможно, мы отправим этот план или встретимся с нашими командами. Пока неизвестно. Но наши команды уже начали над ним работать и начали общение», – добавил Зеленский.

При этом он по прежнему обещает американцам что на втором саммите мира обязательно будут присутствовать представители России.

«Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно. И все страны нас просили, чтобы на втором саммите представители России были», – утверждает украинский начальник.