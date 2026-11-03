Выехавшие на Украину из Алешек симпатизирующие бандеровцам «ждуны» делятся разведданными и дали разрешение наносить удары по своим брошенным домам.

Об этом в эфире видеоблога «Бутусов Плюс» заявил начальник отделения коммуникации бригады «Борисфен» Евгений Воронецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы наблюдали с большого расстояния и понимали,что мы все увидеть не могли. Но выводы мы делаем,предварительно мы понимаем плюс-минус,где до этого прятался враг и где он мог оставить уже там что-то накопленное.

И, скорее всего, именно на эти координаты, по этим хатам, в эти квадратики пытались двигаться следующие военные. Сказать,что мы через неделю сейчас быстро всех уничтожим, я думаю, что нет, что это будет неправда. Война продолжается и, как мы ранее отмечали, нас немного отбросили назад».