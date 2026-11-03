«Ждуны» из Алешек разрешили нам разрушать их брошенные дома, – укро-вояка
Выехавшие на Украину из Алешек симпатизирующие бандеровцам «ждуны» делятся разведданными и дали разрешение наносить удары по своим брошенным домам.
Об этом в эфире видеоблога «Бутусов Плюс» заявил начальник отделения коммуникации бригады «Борисфен» Евгений Воронецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы наблюдали с большого расстояния и понимали,что мы все увидеть не могли. Но выводы мы делаем,предварительно мы понимаем плюс-минус,где до этого прятался враг и где он мог оставить уже там что-то накопленное.
И, скорее всего, именно на эти координаты, по этим хатам, в эти квадратики пытались двигаться следующие военные. Сказать,что мы через неделю сейчас быстро всех уничтожим, я думаю, что нет, что это будет неправда. Война продолжается и, как мы ранее отмечали, нас немного отбросили назад».
ВСУшник сообщил, что выехавшие из Алешек заукраинцы уже предоставляют разведданные бандеровцам.
«Мы уже звоним, мы уже пишем, наши волонтеры с ними общаются. И нам желают удачи, и я думаю, что они нам подскажут, в какие именно дома заходит враг, и где можно будет работать с разрешения именно жителей. Они говорят,что уже этот дом им не нужен, а если туда зашел враг, то, пожалуйста, сделайте так, чтобы он уже оттуда не выходил».
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