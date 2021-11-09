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09.11.2021 12:22
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Дзен, Культура, Россия, США
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Актер Уилл Смит: «Лишь в России во мне видели человека»

Если в Соединенных Штатах к актерам относятся как к развлечению, то в России их...

Если в Соединенных Штатах к актерам относятся как к развлечению, то в России их мнением дорожат.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил известный американский киноактер Уилл Смит, отвечая на вопрос, планирует ли он побывать в России на презентации своей автобиографической книги Will.

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«Я же был у вас много раз! И один, и с сыном Джейденом. Последний раз не так давно, на чемпионате мира по футболу в 2018-м, помните? Это было просто супер. Какая у вас классная страна, и люди такие прикольные! В России я впервые почувствовал себя не просто актером, который нужен лишь для того, чтобы развлечь. Знаете, как это бывает: потанцуй, попрыгай на сцене, а дальше забирай свои бабки и иди, откуда пришел. Нет, ко мне тянулись как к человеку, чьим мнением дорожат и интересуются», – сказал актер.

По его словам, в какой-то степени именно эта поездка в Россию побудила его начать работать над автобиографической книгой.

«Я понял, что мне есть что сказать и что существуют люди, которые меня с благодарностью выслушают. Так что, отвечая на ваш вопрос, да, я очень надеюсь, что смогу скоро представить свою книгу российским читателям лично», – добавил Смит.

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