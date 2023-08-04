Албанские власти Косово решили захоронить умерших от чумы свиней рядом с сербским селом
Трупы животных, скончавшихся от африканской чумы свиней, власти Приштины захоронили всего в 200 метрах от сербского села Грнкар в Косово.
Местные жители пытались перекрыть дорогу машинам с трупами, но были разогнаны «косовской полицией».
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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Продовольственное и ветеринарное агентство Косово сообщило, что первый подтвержденный случай африканской чумы свиней в сербском анклаве Клокот на юго-востоке Косово был зарегистрирован 17 июля.
Несколько дней спустя свиньи были усыплены, а накануне их захоронили всего в 200 метрах от села Грнкар. Местные жители попробовали воспротивиться подобному решению и перекрыли дорогу микроавтобусам, которые везли свиные тела, но были бесцеремонно разогнаны боевиками так называемой «косовской полиции».
Спустя сутки дорога через село была продезинфицирована, а местные жители провели встречу с представителями местного самоуправления, по итогам которой было решено перезахоронить свиней в другом месте.
Петко Ракич из соседнего Врбоваца опасается, что из-за близости места захоронения свиней принадлежащий ему источник минеральной воды может быть загрязнен.
«Поскольку свиньи зарыты в 200 метрах отсюда, мы опасаемся, что эти микробы попадут в воду, а мы, люди, пользуемся этой водой, как и крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи и птица».- сказал Ракич в интервью KosovoOnline.
По информации на сегодняшний день более 200 свиней погибли в сербском анклаве Клокот от африканской чумы свиней.
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