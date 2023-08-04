Албанские власти Косово решили захоронить умерших от чумы свиней рядом с сербским селом

Алексей Топоров.  
04.08.2023 09:35
  (Мск) , Белград
Просмотров: 230
 
Балканы, Дзен, Косово, Происшествия, Скандал


Трупы животных, скончавшихся от африканской чумы свиней, власти Приштины захоронили всего в 200 метрах от сербского села Грнкар в Косово.

Местные жители пытались перекрыть дорогу машинам с трупами, но были разогнаны «косовской полицией».

Трупы животных, скончавшихся от африканской чумы свиней, власти Приштины захоронили всего в 200 метрах...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Продовольственное и ветеринарное агентство Косово сообщило, что первый подтвержденный случай африканской чумы свиней в сербском анклаве Клокот на юго-востоке Косово был зарегистрирован 17 июля.

Несколько дней спустя свиньи были усыплены, а накануне их захоронили всего в 200 метрах от села Грнкар. Местные жители попробовали воспротивиться подобному решению и перекрыли дорогу микроавтобусам, которые везли свиные тела, но были бесцеремонно разогнаны боевиками так называемой «косовской полиции».

Спустя сутки дорога через село была продезинфицирована, а местные жители провели встречу с представителями местного самоуправления, по итогам которой было решено перезахоронить свиней в другом месте.

Петко Ракич из соседнего Врбоваца опасается, что из-за близости места захоронения свиней принадлежащий ему источник минеральной воды может быть загрязнен.

«Поскольку свиньи зарыты в 200 метрах отсюда, мы опасаемся, что эти микробы попадут в воду, а мы, люди, пользуемся этой водой, как и крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи и птица».- сказал Ракич в интервью KosovoOnline.

По информации на сегодняшний день более 200 свиней погибли в сербском анклаве Клокот от африканской чумы свиней.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть