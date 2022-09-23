Александр Вучич: Сербия не будет голосовать за исключение России из Совбеза ООН

23.09.2022  21:58 (Мск), Белград
Оливер Галич.  
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Дзен, Запад, ООН, Политика, Россия, Сербия


Президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные державы попытаются исключить Россию из Совета Безопасности ООН, но Сербия не будет голосовать за подобное решение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Вучича, он практически уверен, что такая попытка со стороны Запада будет.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные державы попытаются исключить Россию из Совета Безопасности...

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«Сербия не будет голосовать за что-либо подобное, за ограничение права вето или за исключение России. У нас в этом нет дилеммы. Для этого им [Западу] нужно большинство в две трети голосов [на Генассамблее ООН]. Они также могут ссылаться на то, что Россия не является правопреемницей СССР. В Уставе ООН есть статья 108, которую, я думаю, они готовятся применить. Это было бы ниспровержением международного правопорядка. Для одного из этих решений им нужно, чтобы Китай воздержался [при голосовании в СБ ООН]. Бог знает, что они могут сделать. Это и не далеко, и не невозможно. Для нас это было бы катастрофой. Конечно, из-за Косово и Метохии», – отметил президент Сербии.

Как известно, для принятия государства в члены ООН необходимо решение Совета Безопасности этой организации. Россия и Китай, как постоянные члены СБ ООН, имеющие право вето на его решения, выступают против членства в ООН так называемой «Республики Косово», которая, согласно Резолюции ООН 1244 и Конституции Сербии, является сербским автономным краем Косово и Метохия.

Статья 108 Устава ООН, которую упомянул президент Сербии, определяет порядок внесения изменений в сам Устав организации. Её полный текст такой:

«Поправки к настоящему Уставу вступают в силу для всех Членов Организации, после того как они приняты двумя третями голосов членов Генеральной Ассамблеи и ратифицированы, в соответствии с их конституционной процедурой, двумя третями Членов Организации, включая всех постоянных членов Совета Безопасности».

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