24.06.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Выборы, Политика, Россия
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Алкснис: Москва выжидает, пока Лукашенко сам себя утопит


Президент Белоруссии Александр Лукашенко сможет обеспечить себе победу на грядущих выборах в августе, но не досидит до конца своего очередного президентского срока. Москва при этом выбрала стратегию постепенного давления и ожидания того, пока Лукашенко сам себя «утопит».

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявила российский политобозреватель Ирина Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда говорят о том, что он решил в сторону Европы двинуться и предпочесть Запад, – ну ладно, физически, конечно, он мог этот выбор сделать, но его же самого ждет в этом случае Гаага, как ни крути.

Я не понимаю, на что он рассчитывает в этом случае. То, что это для него может кончиться от «плохо» до «очень плохо» – это очевидно. Ростов ему в этом случае не светит.

Я подозреваю, что Москва относится к ситуации приблизительно так же. То есть, у меня есть подозрение, что Москва, с одной стороны, заняла свою позицию, умеренно жесткую, постепенно давящую. Но при этом, она ждет, что Александр Григорьевич сам себя утопит. А, судя по всему, дело идет именно к тому.


Как мне кажется, я скажу, что выборы пройдут, Лукашенко их выиграет, но он не досидит до конца срока. Думаю, что в ближайшие год-два вся эта эпопея странная белорусская закончится», – заявила Алкснис.

Напомним, что предвыборная стратегия Александра Лукашенко, который на этот раз позиционирует себя как «главного защитника белорусской самостийности от посягательств алчных российских олигархов», вызвала непонимание и отторжение населения, преимущественно настроенного к России лояльно и поддерживающего более тесную интеграцию, тормозящуюся официальным Минском.

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