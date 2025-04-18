Америка легко пожертвует украинскими территориями ради сделок с Россией – Бондаренко

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США легко пожертвуют любыми интересами Украины, потому что понимают, что отношения с Россией им намного выгодней.

Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно ли так с Соединенными Штатами Америки поторговаться в других вопросах? Ну, когда Уиткофф говорит об областях и тому подобное, чтобы украинская дипломатия, она выставила свои условия и где-то, ну, условно говоря, сошлись», – спросил ведущий.

«А где здесь интерес Соединенных Штатов? США хотят закончить войну на Украине. Плюс США понимают, что Россия для них является более выгодным партнером, с которым более выгодно вести экономические отношения, чем с Украиной. Объём тех же недр более обширный, большее количество точек соприкосновения, Арктика, например, энергетические вопросы, вопросы ядерного сдерживания в мировом масштабе, вопросы Тихоокеанского сотрудничества, Китай, взаимодействие трех государств, надо выстроить определенную линию поведения», – сказал Бондаренко.