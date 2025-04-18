Америка легко пожертвует украинскими территориями ради сделок с Россией – Бондаренко
США легко пожертвуют любыми интересами Украины, потому что понимают, что отношения с Россией им намного выгодней.
Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Можно ли так с Соединенными Штатами Америки поторговаться в других вопросах? Ну, когда Уиткофф говорит об областях и тому подобное, чтобы украинская дипломатия, она выставила свои условия и где-то, ну, условно говоря, сошлись», – спросил ведущий.
«А где здесь интерес Соединенных Штатов? США хотят закончить войну на Украине.
Плюс США понимают, что Россия для них является более выгодным партнером, с которым более выгодно вести экономические отношения, чем с Украиной.
Объём тех же недр более обширный, большее количество точек соприкосновения, Арктика, например, энергетические вопросы, вопросы ядерного сдерживания в мировом масштабе, вопросы Тихоокеанского сотрудничества, Китай, взаимодействие трех государств, надо выстроить определенную линию поведения», – сказал Бондаренко.
«То есть Россия в этом отношении более интересна Вашингтону, чем Украина. Что может дать им Украина в этом отношении?
И поэтому США готовы пожертвовать интересами Украины, в частности относительно территорий. Это же территория не американская, чужим проще распоряжаться, чем своим», – жаловался политолог.
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