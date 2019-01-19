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20.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, США, Украина
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«Американцы втюхивают нам старьё за бешеные деньги»

Так называемая военная помощь США Украине – продажа Киеву устаревших вооружений по завышенным ценам. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский военный историк, журналист Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оно (закупаемое у США оружие – прим. ред.) нам не нужно. Мы имеем такие базовые основы, что мы можем производить всё сами, хватило бы ума, чтобы это всё возродить или заново родить. Но старьё, которое мы покупаем сегодня у Соединённых Штатов – это металлолом», – отметил он.

«Даже Германия к концу Второй мировой войны пришла к тем видам вооружения, которые мы сегодня пытаемся закупить. Так это 1945 год!

А мы сегодня пытаемся купить то старьё, которое американцам давно не нужно. Оно у них валяется, и они его продают нам за бешеные деньги. Они не дарят нам, я подчёркиваю это ещё раз. И будут дальше нам это втюхивать», – добавил Юрий Дудкин.

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