Во время своего недавнего визита в Киев американские военные показали просроченному диктатору Владимиру Зеленскому карты с реальным положением дел на фронте и спросили за контрабанду оружия.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

