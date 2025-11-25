Американская делегация макнула Зеленского носом в карты и оружие, – Арестович

Анатолий Лапин.  
25.11.2025 15:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 656
 
Война, Дзен, США, Украина


Во время своего недавнего визита в Киев американские военные показали просроченному диктатору Владимиру Зеленскому карты с реальным положением дел на фронте и спросили за контрабанду оружия.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Могу сказать, что привозила злая американская военная делегация. Она была поделена на две части. Первая часть, улыбаясь, показывала карты и планшеты с цифровыми данными.

И, в принципе, логика была в чем Зеленский перед этим кормил Штаты примерно такой информацией, что вот, посмотрите, согласно нашим реальным разведывательным данным, россияне буквально послезавтра начнут отступать. У них так все плохо, и так все мрачно, что не сегодня-завтра мы пойдем в контратаку и выгоним их, проклятых, как Наполеона с нашей земли.

Американцы, первая часть делегации, показывала и доказывала внятно, что это немного не так. С цифрами, планшетами, картами и так далее.

Вторая была поинтереснее. Вторая приехала и сказала: «Ой, Владимир Александрович, тут прям неудобно получается. Оружие, которое мы вам поставляли, – в Африке, оружие, которое мы вам поставляли у Хезболлы, оружие, которое мы поставляли, в секторе Газа и оружие, которое мы вам поставляли у наркокартелей Южной и Центральной Америки. Как же так?» – заявил Арестович.

