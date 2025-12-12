Вы хотите превратить Европу в руины? – российский дипломат призывает Брюссель остепениться

Максим Столяров.  
12.12.2025 14:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 551
 
ЕС, Политика, Россия, Украина


В случае дальнейшей эскалации и начала большой войны, Европа может быть полностью разрушена. Об этом в интервью норвежскому телеведущему Гленну Дизену заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лидеры в ЕС сильно вредят перспективе мира. Они пытаются присоединиться к русофобским радикалам из Прибалтики и Польши.

Но Европа сама должна решить, по какому пути она хочет идти. Мы никого не можем заставить. Мы открыты и готовы к диалогу. У нас есть конкретные идеи, и они знают об этом», – сказал Полянский.

«Надеюсь, в ближайшем будущем мы сможем восстановить диалог, потому что это в наших интересах, и в интересах всего мира. Но возможен и другой сценарий: если она не захочет возобновить диалог, то в какой-то момент возникнет военная проблема.

Которая, как показывает история, снова оставит Европу в руинах с разбитыми надеждами. И нам придётся начинать с нуля», – подытожил он.

