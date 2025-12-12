Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В случае дальнейшей эскалации и начала большой войны, Европа может быть полностью разрушена. Об этом в интервью норвежскому телеведущему Гленну Дизену заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лидеры в ЕС сильно вредят перспективе мира. Они пытаются присоединиться к русофобским радикалам из Прибалтики и Польши. Но Европа сама должна решить, по какому пути она хочет идти. Мы никого не можем заставить. Мы открыты и готовы к диалогу. У нас есть конкретные идеи, и они знают об этом», – сказал Полянский.