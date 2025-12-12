Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Антироссийские элиты в Европе напрасно рассчитывают на победу в военном противостоянии с Москвой, ссылаясь на более мощную экономику ЕС.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

