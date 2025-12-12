Эксперт: Европа напрасно рассчитывает победить Россию за счёт преимуществ в экономике
Антироссийские элиты в Европе напрасно рассчитывают на победу в военном противостоянии с Москвой, ссылаясь на более мощную экономику ЕС.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Потенциалы России и Европы сопоставимы, военные потенциалы, но Россия не может рассчитывать на затяжную войну с точки зрения потенциала экономики.
Но с точки зрения потенциала ресурсов, Европа не может рассчитывать на затяжную войну.
Есть маленькие нюансы, которые являются ключевыми. Первое – Россия, народ России, сегодня остался единственной в мире боевой нацией. Нацией, в которой есть следующие условия: первое – это моральная готовность сражаться и умирать за победу, несмотря на любые условия.
Второе – это колоссальный позитивный опыт военных действий, в Европе этого нет.
Третье – это полномасштабная, полноценная номенклатура военно-технических и военно-научных школ.
И четвёртое – это передовая военная наука и боевой опыт. Ни у кого в мире такого нет. Европа с военно-технической, с военно-промышленной и военно-научной школы к войне с Россией не готова. Не готова Европа к войне с Россией с точки зрения морально-психологической. Начало войны Европы против России — это военная авантюра», – заявил Сивков.
