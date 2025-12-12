Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Многовекторный» президент Сербии Александр Вучич перед сегодняшней встречей с руководством Евросоюза предложил затащить в это антироссийское объединение все еще не присоединившиеся республики бывшей Югославии.

«Вступление Западных Балкан в ЕС в целом – это лучшая идея. Если кто-то останется вне ЕС, что вы будете делать с этими странами? …Если бы нас всех приняли вместе, без исключения, всем было бы лучше, и албанцам, и бошнякам», – сказал президент Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В своем «гениальном плане» Вучич не учёл одну деталь – принятие/непринятие в ЕС давно превратилось в способ геополитической манипуляции, при помощи которой Запад пытается держать на длинном поводке страны, чья суверенная политика выходит за его шаблоны. И обещание принять то или иное государство в Евросоюз может продолжаться бесконечно долго: так Турция является кандидатом с 1999 года, а сама Сербия получила этот статус с 2012 года. А воз и ныне там.

В то же время опросы населения Сербии показывают, что, в отличие от Вучича, большинство сербских граждан выступают против вступления в ЕС.

Бывший вице-премьер РФ, а ныне сенатор Дмитрий Рогозин заявлял, что настоящим противником России является не НАТО, а ЕС.

«ЕС имеет деньги, имеет колоссальный бюджет. Он может себе позволить финансировать войну. НАТО — это в основном такая трещотка пропагандистская, потому что НАТО только лишь регулирует вопросы стандартов военных бюджетов, они должны быть не менее двух процентов, и, собственно говоря, политические консультации, за исключением, конечно, большой войны, когда у них начинает работать группа ядерного планирования. ЕС для нас противник гораздо более опасный, чем НАТО», – сказал Рогозин.

Ранее зам постпреда России в ООН Дмитрий Полянский также заявлял, что «между ЕС и НАТО нет большой разницы».