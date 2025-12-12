Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Открыв границы для 18-23-летних в рамках заигрывания с уставшим от войны населением, украинское руководство не столько ударило по мобилизационному потенциалу ВСУ, сколько поспособствовало провалу в выпуске военной продукции.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

