Генерал Кривонос – Зеленскому: «Спасибо, что помогаете русским наносить удары»

Вадим Москаленко.  
12.12.2025 14:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 606
 
Открыв границы для 18-23-летних в рамках заигрывания с уставшим от войны населением, украинское руководство не столько ударило по мобилизационному потенциалу ВСУ, сколько поспособствовало провалу в выпуске военной продукции.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Общаюсь с руководителями украинских предприятий, и они чётко отмечают, что решение президента Украины, которое позволило молодежи от 18 до 23 выезжать за границу, было роковым. И не столько для мобилизационного процесса, что касается возможного пополнения рядов ВСУ.

Это касается огромного количества юношей, которые работали на предприятиях, которые обеспечивают потребности армии – они уехали. И эти предприятия достаточно серьезно подсели, или проще говоря, провалились в выпуске военной продукции», – рассказал укро-генерал.

«Спасибо, Владимир Александрович, за усиление способности врага больше нам наносить  ударов, и за снижение наших возможностей по нанесению, соответственно, упреждающих ударов. Какие тут упреждающие удары, когда продукцию, которую мы должны выпускать тысячами, выпускаем сотнями? Это самый простой пример», – возмущался Кривонос.

