Американский кризис способствует росту доходов российского бюджета

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Проблемы, охватившие сейчас финансовый сектор Соединенных Штатов, приведут к росту нефтяных котировок.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит обозреватель Юрий Барсуков, специализирующийся на вопросах энергетики.

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Он обращает внимание, что весь прошлый год большинство ведущих экономистов было уверено, что в 2023 году экономика США и ЕС войдет в рецессию, что позволит сдуть «пузыри», созданные сверхмягкой кредитно-денежной политикой финансовых властей в период пандемии.

«ФРС США упорно повышала базовую ставку, что должно было, согласно общепринятым воззрениям, сократить потребление, замедлить экономический рост и тем самым сократить инфляцию. Для российской экономики это не означало ничего хорошего, поскольку должно было привести к снижению цен на сырьевые товары», – пишет Барсуков в «Коммерсанте».

При этом ожидаемая рецессия все никак не наступала, и даже европейская экономика, как казалось в феврале, вполне может избежать технической рецессии благодаря снижению цен на энергоносители и появлению признаков восстановления в промышленности.

«А открытие Китая после локдаунов создало у инвесторов представление, что в целом за спрос переживать не стоит, и у западных центробанков есть возможность продолжить бескомпромиссную борьбу с инфляцией, не обрушивая собственную экономику. Теперь эта радужная картина явно нуждается в корректировке: внезапный коллапс 16-го по величине активов американского банка Silicon Valley Bank вызвал к жизни яркие воспоминания о финансовом кризисе 2008 года и неожиданном банкротстве Lehman Brothers», – отмечается в статье.

Автор считает, что пока нет очевидных причин того, что то банковский кризис в США будет расширяться, но уже ясны две вещи.

«Во-первых, повышение базовых ставок действительно создало проблемы, просто пока в финансовом, а не реальном секторе экономики. А во-вторых, финансовые регуляторы США не ожидали такого сценария и, как представляется, оказались к нему не готовы», – продолжает эксперт.

Он указывает, что парадоксальным образом для России проблемы американской банковской системы могут обернуться благом.

«Теперь рынок ждет, что ФРС «сдастся» и даст банковскому сектору дополнительную ликвидность, а также откажется от столь быстрого подъема базовой ставки. Все это может привести к росту цен на сырье, в том числе на нефть — именно такими ожиданиями объясняется динамика котировок Brent 13 марта, которые сначала рухнули на 5%, а затем падение было почти полностью выкуплено. Даже с учетом жесткой монетарной политики ФРС многие аналитики ожидали роста цен на нефть выше $100 за баррель во втором полугодии, а теперь, если регулятор вынужден будет притормозить рост ставки, эти цели могут быть превышены. Конечно, это будет означать, что задача ФРС по обузданию инфляции к 2024 году не будет выполнена, но, вероятно, это все же лучше, чем полноценный финансовый кризис», – резюмирует Барсуков.