Русские сдаются в плен нашим роботам! – министр обороны Украины

Украина якобы провела первую в мире наступательную операцию исключительно с помощью дронов и уже настолько развила эту технологию, что российские солдаты сдаются в плен роботам ВСУ.

Об этом на форуме по безопасности в Аспене заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этом году украинские вооруженные силы провели первое полностью роботизированное наступление в военной истории. Никакой пехоты, только беспилотники и наземные роботы. Российские солдаты уже сдаются украинским роботам. Когда эти технологии будут внедрены в широких масштабах, это станет еще одним поворотным моментом в войне 21 века», – заявил Шмыгаль.

Чиновник не уточнил, о каком наступлении ВСУ идёт речь – ведь, судя по движению линии фронта в последние месяцы, украинская армия отступает на всех направлениях.