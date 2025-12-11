Русские сдаются в плен нашим роботам! – министр обороны Украины
Украина якобы провела первую в мире наступательную операцию исключительно с помощью дронов и уже настолько развила эту технологию, что российские солдаты сдаются в плен роботам ВСУ.
Об этом на форуме по безопасности в Аспене заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В этом году украинские вооруженные силы провели первое полностью роботизированное наступление в военной истории. Никакой пехоты, только беспилотники и наземные роботы. Российские солдаты уже сдаются украинским роботам. Когда эти технологии будут внедрены в широких масштабах, это станет еще одним поворотным моментом в войне 21 века», – заявил Шмыгаль.
Чиновник не уточнил, о каком наступлении ВСУ идёт речь – ведь, судя по движению линии фронта в последние месяцы, украинская армия отступает на всех направлениях.
«Это очередная сказка о создании украинского «чудо-оружия», которое «повлияет на исход войны». Фронт на всех участках двигается на запад. Каждый день министерство обороны России докладывает об освобождении новых населенных пунктов, притом довольно крупных. И в Запорожской, и в Днепропетровской областях, чего не было раньше. Есть информация, что уже готовятся заходить в Черниговскую область, на Херсонском направлении – десантники готовы шагнуть на правый берег. Уже даже частично там закрепились.
Все эти сказки – для того, чтобы получить от Запада деньги, «распилить» их, ну и создать видимость, будто не все потеряно. Не стоит всерьез воспринимать всю эту ерунду», – сказал «ПолитНавигатору» участник СВО Андрей Родионов, координатор движения «РУСОВ».
