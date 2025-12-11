Русские сдаются в плен нашим роботам! – министр обороны Украины

Анатолий Лапин.  
11.12.2025 12:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 839
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украина якобы провела первую в мире наступательную операцию исключительно с помощью дронов и уже настолько развила эту технологию, что российские солдаты сдаются в плен роботам ВСУ.

Об этом на форуме по безопасности в Аспене заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина якобы провела первую в мире наступательную операцию исключительно с помощью дронов и уже...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В этом году украинские вооруженные силы провели первое полностью роботизированное наступление в военной истории. Никакой пехоты, только беспилотники и наземные роботы. Российские солдаты уже сдаются украинским роботам. Когда эти технологии будут внедрены в широких масштабах, это станет еще одним поворотным моментом в войне 21 века», – заявил Шмыгаль.

Чиновник не уточнил, о каком наступлении ВСУ идёт речь – ведь, судя по движению линии фронта в последние месяцы, украинская армия отступает на всех направлениях.

«Это очередная сказка о создании украинского «чудо-оружия», которое «повлияет на исход войны». Фронт на всех участках двигается на запад. Каждый день министерство обороны России докладывает об освобождении новых населенных пунктов, притом довольно крупных. И в Запорожской, и в Днепропетровской областях, чего не было раньше. Есть информация, что уже готовятся заходить в Черниговскую область, на Херсонском направлении – десантники готовы шагнуть на правый берег. Уже даже частично там закрепились.

Все эти сказки – для того, чтобы получить от Запада деньги, «распилить» их, ну и создать видимость, будто не все потеряно. Не стоит всерьез воспринимать всю эту ерунду», – сказал «ПолитНавигатору» участник СВО Андрей Родионов, координатор движения «РУСОВ».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить