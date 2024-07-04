Американский ВПК не допустит передачи F-16 Украине до конца войны – полковник СБУ

Западные производители оружия мешают поставкам F-16 на Украину, потому что участие этих самолётов в войне подорвёт имидж американского ВПК.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы переносим войну в воздух, противник к этому готовится. Системы ПВО у них самые лучшие в мире. Значит, начнут сбивать. А F-16 ещё ни разу не сбивали, не было такого.

Происходит такой диссонанс – западные наши партнёры, военные, пытаются передать. А ВПК, получающий военные прибыли от продажи самолётов, не идут. Потому что продажи сразу упадут. Поэтому они и сдерживают. Всё это придёт к нам после окончания войны». – сказал Стариков.