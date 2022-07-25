Арестович проболтался о проблемах ВСУ под Херсоном

Обещанное украинской пропагандой окружение российской группировки под Херсоном маловероятно из-за безграмотного действия командования ВСУ на местах.

Такое неожиданное признание сделал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе совместного эфира с бежавшим в Литву либеральным адвокатом Марком Фейгиным, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«…Наши там не вполне удачно действуют и испытывают недостаток сил, чтобы полноценно замкнуть эту историю. Для того, чтобы это стало тактическим окружением, нужно ещё побороться.

Не всё там благоприятно для наших. Силы и средства противника, находящиеся на «большой земле», позволяет им вести артиллеристский огонь. Хотя наши там предпринимают усилия, но если мы туда резервы не перебросим, то ситуация становится проблематичной, и как это часто бывает на войне, перспективные возможности могут быть утрачены», – разглагольствовал сотрудник офиса Зеленского.